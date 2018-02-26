Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич отреагировал на слова президента "Динамо" Игоря Суркиса о том, что болельщики "Шахтера" воюют на стороне России, передает ua.tribuna.com.

"Это бурная фантазия Игоря Суркиса, который не понимает, что происходит. Ему лучше говорить о том, в чем он хоть что-то понимает. Пусть говорит о "Динамо", об уровне ее сегодняшней игры, о качестве футболистов, которые надевают футболку легендарного клуба. Я очень хорошо знаю Александра Хацкевича. И мне сложно представить, чтобы он или Олег Лужный сказали, что мы не будем играть в футбол по причине безопасности", — сказал Маркевич.

По его словам, Игорь Суркис привык к тому, что мог решить любые вопросы для "Динамо".

"Просто президент "Динамо" привык, что когда федерацию футбола возглавлял его брат, он мог решить для "Динамо" любые вопросы. Засчитывались "компьютерные" голы, матчи переносились на любые даты и в любые города. О судействе я вообще молчу. Может, молодые тренеры не знают этого, но я через все это прошел. Похоже, они рассчитывали, что с нынешним президентом ФФУ все будет как раньше. Но сейчас ситуация поменялась, и Суркиса это бесит", — заявил экс-тренер "Днепра" и "Металлиста".

Маркевич отметил, что для того, чтобы руководить "Динамо", нужно иметь управленческий талант.

"Если братья Суркисы по разным причинам не могут содержать "Динамо", то пусть продадут или отдадут его и не мучаются. Зачем придумывать разные схемы? "Динамо" — символ Украины. Чтобы им руководить — нужен настоящий управленческий талант. И не нужно все валить на тренеров, менять их каждый сезон. Кто, например, набрал игроков в этот состав? Это же позор, а не "Динамо". Когда мы последний раз видели "Динамо", которым гордились? В 1999 году, почти 20 лет назад. Все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и, как говорит сейчас молодежь, достигла дна", — сказал Маркевич.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины засчитать киевлянам техническое поражение за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполе. Руководство столичного клуба отказалось играть в Мариуполе из-за соображений безопасности.