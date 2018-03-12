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    Спорт

    Игроки "Шахтера" выйдут на поле против сборной России

    (обновлено: )48101
    Тайсон и Фред попали в отличную компанию: всего в сборную Бразилии приглашены 25 игроков, большинство из которых представляют сильнейшие чемпионаты Европы и мира.
    Матч Шахтер - Наполи. Тайсон радуется забитому голу
    @ChampionsLeague

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Игроки донецкого "Шахтера" Тайсон и Фред вызваны в сборную Бразилии и проведут товарищеские матчи против сборных России и Германии в период подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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    Ранее футболист сборной Бразилии и донецкого "Шахтера" Фред, в крови которого был обнаружен запрещенный препарат, был дисквалифицирован Южноамериканской конфедерацией футбола. Дисквалификация игрока уже завершена.

    О решении главного тренера сборной Бразилии Тите сообщает в понедельник сайт selecao.cbf.com. Всего в сборную Бразилии приглашены 25 игроков, большинство из которых представляют сильнейшие чемпионаты Европы и мира.

    Вратари: Алиссон ("Рома"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Нето ("Валенсия").

    Защитники: Дани Алвес (ПСЖ), Фагнер ("Коринтианс"), Родриго Кайо ("Сан-Паулу"), Миранда ("Интер"), Педро Жеромель ("Гремио"), Марсело ("Реал"), Филипе Луис ("Атлетико"), Тиаго Силва, Маркиньос (оба — ПСЖ).

    Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Фред, Тайсон (оба — "Шахтер"), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гуоань"), Талиска ("Бешикташ"), Виллиан ("Челси"), Паулиньо, Коутиньо (оба — "Барселона").

    Нападающие: Дуглас Коста ("Ювентус"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад").

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