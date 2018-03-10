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    Тайсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Бразильский полузащитник Тайсон. Архивное фото
    "Фенербахче" предложит "Шахтеру" за Тайсона 7 млн евро
    00:43 25.12.2016
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    По информации СМИ, "Фенербахче" вряд ли будет предлагать больше 7 млн евро, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с "Шахтером", и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.
    Бразильский полузащитник Тайсон
    Тайсон выдвинул "Шахтеру" требования по продлению контракта
    11:34 22.12.2016
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    Решение о переходе Тайсона в другой клуб зависит в первую очередь от руководства "Шахтера". Срок действия контракта с Тайсоном рассчитан до конца следующего года.
    Бразильский полузащитник Тайсон
    Шевченко приглашал бразильца Тайсона играть за сборную Украины
    03:23 11.11.2016
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    Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признался, что получил соответствующее предложение от главного тренера Национальной сборной Украины, однако был вынужден отказаться, так как играет за сборную Бразилии.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
    Фоменко: вопрос о привлечении Тайсона в сборную не обсуждается
    18:14 29.01.2016
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    Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал привлечение натурализованных игроков в состав команды. У Данило Силвы и Тайсона нет шансов попасть на Евро-2016.
    Шахтер – Рапид: тренировка на Львов-Арене
    Порошенко просят предоставить гражданство игроку "Шахтера"
    14:36 14.09.2015
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    Сообщается, что на сайте президента Петра Порошенко появилась петиция, в которой просят предоставить гражданство бразильскому полузащитнику "Шахтера" Тайсону. На данный момент ее подписало несколько десятков человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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