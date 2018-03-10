По информации СМИ, "Фенербахче" вряд ли будет предлагать больше 7 млн евро, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с "Шахтером", и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признался, что получил соответствующее предложение от главного тренера Национальной сборной Украины, однако был вынужден отказаться, так как играет за сборную Бразилии.
Сообщается, что на сайте президента Петра Порошенко появилась петиция, в которой просят предоставить гражданство бразильскому полузащитнику "Шахтера" Тайсону. На данный момент ее подписало несколько десятков человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".