Футболисты Бразилии в Москве разгромили сборную РФ в контрольном матче

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Футболисты сборной России уступили команде Бразилии в контрольном матче в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018.

Встреча, прошедшая в Москве на поле стадиона "Лужники", завершилась со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира. Мячи забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо с пенальти (62) и Паулиньо (66).

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В следующем товарищеском матче российская команда встретится со сборной Франции 27 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии.