наверх
24.03.201803:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Футболисты Бразилии в Москве разгромили сборную РФ в контрольном матче

    Тема:

    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (47)

    (обновлено: )40
    Встреча, прошедшая в Москве на поле стадиона "Лужники", завершилась со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира. Все голы были забиты во втором тайме.
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бразилия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Футболисты сборной России уступили команде Бразилии в контрольном матче в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018.

    Встреча, прошедшая в Москве на поле стадиона "Лужники", завершилась со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира. Мячи забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо с пенальти (62) и Паулиньо (66).

    Читайте также: Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов — Франков

    В следующем товарищеском матче российская команда встретится со сборной Франции 27 марта в Санкт-Петербурге.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бразилия

    Напомним, сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг США и флаг России
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире