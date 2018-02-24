Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

О том, на какой стадии сегодня находится решение вопроса с трансляцией в Украине ЧМ-2018 рассказал член исполкома Федерации футбола Украины, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Украине не будут транслировать чемпионат мира.

Позже появилась информация, что футбольный турнир в Украине покажет телеканал "Интер".

"Насколько мне известно, вариант с "Интером" вполне реальный. Сейчас осталось только проплатить половину оставшейся суммы за трансляцию матчей чемпионата мира. Кроме того, открытым остается вопрос, будет ли показывать матчи только "Интер" или еще кто-то из партнеров. Поскольку чисто физически достаточно тяжело провести трансляцию всех 64 матчей чемпионата мира. В сетке телеканала банально не хватит такого количества времени", — отмечает Франков.

По его словам, никакого запрета на трансляцию чемпионата мира не существует, а есть нежелание вещателей показывать матчи турнира, который проходит в Российской Федерации.

"Вместе с тем, в Украине существует огромный спрос на эту услугу — трансляцию чемпионата мира по футболу. На всякий случай напомню, что название его — не чемпионат России, а Кубок мира. Этот турнир проводит FIFA, а РФ в данном случае выступает в качестве подрядчика. Услуга имеется и ее нужно предоставлять населению. Потому что если она не будет предоставлена, то желающие будут заходить на российские сайты и нести деньги "пиратам", чтобы приобрести пакеты российского "Матч ТВ", — говорит журналист.

По его мнению, непродуманность действий украинских чиновников не может не раздражать.

"Наше государство, где много официальных и показушных патриотов могло бы почесать репу и подумать, что будет лучше — когда зритель будет смотреть эти матчи с украинской или с российской подачей? "Бойкотеры" считают, что нанесут РФ большой вред, если будут игнорировать ее существование. Это просто неумная позиция, которая напоминает страусов, спрятавших голову в песок. Попытка создать какой-то мирок с прозрачными стенами искренне раздражает, — отметил Франков.

Читайте также: Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"