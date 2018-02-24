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    Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков

    Тема:

    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (42)

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    О том, на какой стадии сегодня находится решение вопроса с трансляцией в Украине чемпионата мира по футболу, рассказал член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.
    Артем Франков
    Артем Франков, facebook

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    О том, на какой стадии сегодня находится решение вопроса  с трансляцией в Украине ЧМ-2018 рассказал  член исполкома Федерации футбола Украины, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. 

    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина и ЧМ-2018: игнорировать, нельзя транслировать

    Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Украине не будут транслировать чемпионат мира

    Позже появилась информация, что футбольный турнир в Украине покажет телеканал "Интер". 

    "Насколько мне известно, вариант с "Интером" вполне реальный. Сейчас осталось только проплатить половину оставшейся суммы за трансляцию матчей чемпионата мира. Кроме того, открытым остается вопрос, будет ли показывать матчи только "Интер" или еще кто-то из партнеров. Поскольку чисто физически достаточно тяжело провести трансляцию всех 64 матчей чемпионата мира. В сетке телеканала банально не хватит такого количества времени", — отмечает Франков.

    По его словам, никакого запрета на трансляцию чемпионата мира не существует, а есть нежелание вещателей показывать матчи турнира, который проходит в Российской Федерации. 

    Кубок чемпионата мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Запрет ЧМ-2018 в Украине: будем и без хлеба, и без зрелищ

    "Вместе с тем, в Украине существует огромный спрос на эту услугу — трансляцию чемпионата мира по футболу. На всякий случай напомню, что название его — не чемпионат России, а Кубок мира. Этот турнир проводит FIFA, а РФ в данном случае выступает в качестве подрядчика. Услуга имеется и ее нужно предоставлять населению. Потому что если она не будет предоставлена, то желающие будут заходить на российские сайты и нести деньги "пиратам", чтобы приобрести пакеты российского "Матч ТВ", — говорит журналист.  

    По его мнению, непродуманность действий украинских чиновников не может не раздражать. 

    "Наше государство, где много официальных и показушных патриотов могло бы почесать репу и подумать, что будет лучше — когда зритель будет смотреть эти матчи с украинской или с российской подачей? "Бойкотеры" считают, что нанесут РФ большой вред, если будут игнорировать ее существование. Это просто неумная позиция, которая напоминает страусов, спрятавших голову в песок. Попытка создать какой-то мирок с прозрачными стенами искренне раздражает, — отметил Франков.

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