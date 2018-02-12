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    Порошенко высказался о поездках украинцев на ЧМ-2018 в Россию

    (обновлено: )1650221
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию "на фоне российской агрессии в Украине и Сирии".
    Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украина

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что футбольные болельщики должны сами решать, ехать ли им на чемпионат мира по футболу 2018 года, которой пройдет в России.

    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Фото Twitter FIFA World Cup
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    Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов, чья футбольная сборная не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу, попросил украинских фанатов не ехать в Россию на мундиаль. Сама же футбольная сборная Украины, напротив, делала все, чтобы попасть на турнир в Россию, в рамках отборочного цикла к чемпионату мира, но не смогла выйти из группы.

    "Футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию на фоне российской агрессии в Украине и Сирии. Я хотел бы, чтобы мир послал общий сигнал и также вне политических дебатов показал, что мы не принимаем эту политику", — заявил Порошенко в интервью немецкому таблоиду Bild.

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    Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России.

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