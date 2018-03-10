Главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в эфире "ГС" заявил, что не знает ни одной цивилизованной страны, где существовал бы профессиональный государственный футбольный клуб.
Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков заявил в эфире "ГС", что глава НТКУ просто выразил мнение, говоря об отказе транслировать чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России.
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков пояснил, за счет чего сборная Украины сможет победить немцев в стартовом поединке Евро-2016 во Франции, а также спрогнозировал, какие команды удивят зрителей на этом турнире.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".