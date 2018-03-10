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    Артем Франков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Артем Франков
    Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков
    09:55 24.02.2018
    2998ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    О том, на какой стадии сегодня находится решение вопроса с трансляцией в Украине чемпионата мира по футболу, рассказал член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.
    ФК Металлист (Харьков). Архивное фото
    Что ждет харьковский ФК "Металлист"? Мнение эксперта
    09:58 05.10.2017
    1227
    Главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в эфире "ГС" заявил, что не знает ни одной цивилизованной страны, где существовал бы профессиональный государственный футбольный клуб.
    Артем Франков
    Отказ от трансляции ЧМ-2018. Франков: не принимайте всерьез
    19:02 12.05.2017
    1483
    Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков заявил в эфире "ГС", что глава НТКУ просто выразил мнение, говоря об отказе транслировать чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России.
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    Выиграть сборной Украины у турков поможет хладнокровие - эксперт
    21:27 06.10.2016
    67
    В то же время, турецкой сборной могут помочь "родные стены" и заполненный болельщиками новый стадион, сказал в эфире "ГС" главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.
    Подготовка к чемпионату Европы по футболу в Париже
    EURO-2016: чем сильна сборная Украины и слаба сборная Германии
    08:28 10.06.2016
    2856В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков пояснил, за счет чего сборная Украины сможет победить немцев в стартовом поединке Евро-2016 во Франции, а также спрогнозировал, какие команды удивят зрителей на этом турнире.
    Игроки сборной Украины
    Сборная Украины отменила тренировку из-за смога в Киеве
    18:37 03.09.2015
    210Дым над Киевом. Горят леса
    Сборной Украины под руководством главного тренера Михаила Фоменко пришлось отказаться от запланированной тренировки в пятницу. Причиной стала задымленность Киева из-за лесных пожаров.
    Милиция и футбольные фанаты в центре Киева
    Польские фанаты еще отомстят украинским ультрас - эксперт
    15:09 21.08.2015
    806Столкновения фанатов в центре Киева
    В Киеве, в день проведения футбольного матча варшавской "Легии" и луганской "Зари" произошли стычки между украинскими и польскими фанатами. Были пострадавшие, несколько человек задержаны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Артем Франков
    Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков
    09:55 24.02.2018
    2998
    О том, на какой стадии сегодня находится решение вопроса с трансляцией в Украине чемпионата мира по футболу, рассказал член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.
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