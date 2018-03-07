В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу

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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикостью возможный бойкот чемпионата мира 2018 года Британией из-за ситуации с отравлением в Солсбери.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России в том случае, если "российский след" в инциденте в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем подтвердится.

Полиция графства Уилтшир ранее сообщила, что два человека находятся в районной больнице Солсбери в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. В воскресенье, 4 марта, около 16.15 на дежурный номер поступил звонок от прохожего, который сообщил, что двум гражданам стало плохо. Два человека — 66-летний мужчина и 33-летняя женщина — были найдены без сознания на лавке в торговом центре торговом центре The Maltings в Солсбери. У них не было "видимых ранений", их отвезли в районную больницу Солсбери. В настоящее время их лечат от воздействия неизвестного препарата

Глава МИД Британии Борис Джонсон подтвердил, что в результате инцидента в Солсбери пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого шпионского дела, его подозревали в работе на Великобританию. Россия обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу РФ.

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Комментируя слова Джонсона, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что считает реакцию главы британского МИД "дикостью".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.