В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля долго ждать себя не заставили, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее", — сказал он, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к комментариям в западных СМИ о причастности к инциденту российской стороны.

Он подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

"Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил пресс-секретарь.

При этом он отметил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.

