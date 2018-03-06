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    В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ

    (обновлено: )23210
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля долго ждать себя не заставили, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    "Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее", — сказал он, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к комментариям в западных СМИ о причастности к инциденту российской стороны.

    Он подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

    "Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил пресс-секретарь.

    При этом он отметил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.

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