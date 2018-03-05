Экс-полковника ГРУ госпитализировали с отравлением в Британии

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона и переданный в Британию в рамках обмена в 2010 году, пострадал в результате "воздействия неизвестного вещества" в торговом центре в городе Солсбери в Великобритании, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на источники.

При этом британская полиция сообщила об инциденте в торговом центре в городе Солсбери, где некие мужчина и женщина почувствовали себя плохо из-за воздействия "неизвестного вещества". Пострадавшие были доставлены в больницу.

Помощник начальника полиции графства Уилтшир Крейг Холден сообщил, что в полицию поступил звонок об инциденте в воскресенье днем. Два человека — мужчина в возрасте более 60 лет и женщина более 30 лет — были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Отмечается, что у пострадавших, которые, вероятно, знали друг друга, не было видимых повреждений. Оба находятся в критическом состоянии в больнице.

Би-би-си со ссылкой на собственные источники утверждает, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

По данным телерадиокорпорации, соседи Скрипаля заявили, что полиция прибыла в воскресенье в его дом в Солсбери. Вещество, от которого пострадали двое, до сих пор не установлено.

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Полковник запаса ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен МОВС к 13 годам лишения свободы. Скрипаль во время прохождения службы в Вооруженных силах РФ с середины 90-х годов был завербован британской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как был помилован президентом РФ и обменен вместе с двумя осужденными за шпионаж на 10 человек, задержанных в США.