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    Спорт

    Сборная Украины успешно дебютировала на Евро-2018 по футзалу

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    Сборная Украины вырвала победу над сборной Румынии на последних секундах матча, выиграв со счетом 3:2. В следующем поединке украинцы сыграют против португальцев.
    Матч Евро-2018 по футзалу между сборными Украины и Румынии
    НОК Украины

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Сборная Украины выиграла свой первый матч на чемпионате Европы по футзалу, который проходит в словенской Любляне. Соперниками украинской команды стала сборная Румынии.

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    Матч, прошедший накануне вечером, начался для подопечных Косенко неудачно — с двух пропущенных на старте мячей. Однако в дальнейшем игра проходила при равной борьбе, украинской сборной помог гол в самой концовке первого тайма.

    НОК Украины
    Матч Евро-2018 по футзалу между сборными Украины и Румынии

    После перерыва украинцы сумели не только сравнять счет, но и на последних секундах вырвать победу, после того, как румыны пошли в атаку.

    НОК Украины
    Матч Евро-2018 по футзалу между сборными Украины и Румынии

    Победой над Румынией сборная Украины гарантировав себе путевку в четвертьфинал Евро-2018. Следующий матч Украина сыграет в воскресенье, 4 февраля, против команды Португалии.

    Напомним, ранее сообщалось, что первый домашний матч сборной Украины в группе "B1" Лиги наций против Словакии пройдет при пустых трибунах.

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