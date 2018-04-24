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    Федерация футбола Украины решила не участвовать в конгрессе ФИФА в РФ

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (57)

    (обновлено: )9924
    С целью предотвращения возможных санкций члены исполкома ФФУ уполномочили принять участие в работе конгресса временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Руслана Нимчинского.
    Федерация футбола Украины
    Из открытых источников

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Представители Федерации футбола Украины не будут участвовать в июньском конгрессе ФИФА в России, сообщается на сайте ФФУ.

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    Такое решение было принято на заседании исполкома ФФУ 24 апреля. Отмечается, однако, что члены исполкома ФФУ уполномочили принять участие в работе конгресса временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Руслана Нимчинского.

    "Такое решение было принято с целью предотвращения возможных санкций, которые могут быть применены к ФФУ за отсутствие представителя от Украины на конгрессе ФИФА", – говорится в сообщении.

    Очередной 68-й конгресс ФИФА состоится 12-13 июня в Москве.

    Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сопровождает Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, который уже побывал в Днепре, Херсоне и Мариуполе.

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