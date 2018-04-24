Федерация футбола Украины решила не участвовать в конгрессе ФИФА в РФ

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Представители Федерации футбола Украины не будут участвовать в июньском конгрессе ФИФА в России, сообщается на сайте ФФУ.

Такое решение было принято на заседании исполкома ФФУ 24 апреля. Отмечается, однако, что члены исполкома ФФУ уполномочили принять участие в работе конгресса временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Руслана Нимчинского.

"Такое решение было принято с целью предотвращения возможных санкций, которые могут быть применены к ФФУ за отсутствие представителя от Украины на конгрессе ФИФА", – говорится в сообщении.

Очередной 68-й конгресс ФИФА состоится 12-13 июня в Москве.

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сопровождает Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, который уже побывал в Днепре, Херсоне и Мариуполе.