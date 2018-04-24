Президент ФФУ привез Кубок Лиги чемпионов в церковь к монахиням

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сопровождает Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, который уже побывал в Днепре, Херсоне и Мариуполе.

Напомним, 26 мая в Киеве состоится финал Лиги Чемпионов УЕФА. В минувшую субботу в Киеве трофей был презентован в присутствии мэра Киева Виталия Кличко и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Читайте также: Финал Лиги чемпионов: власти Киева хотят заработать и.. заработают

"Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, представляющий трофеи любителям футбола, заявил, что сейчас кубки Лиги чемпионов путешествуют нашей страной, чтобы все футбольные болельщики могли увидеть их собственными глазами. Кубки чемпионов были представлены на "Днепр-Арене", — сообщает официальный сайт ФФУ.

Фото пользователя Facebook Эдуард Андрющенко Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко привез Кубок женской Лиги Чемпионов в церковь

Во время поездки в Днепр оказалось, что Павелко также занес Кубок в православный храм УПЦ Киевского патриархата. На опубликованных в Facebook фото президент ФФУ позирует с почетным трофеем и монахинями: в руках у Павелко Кубок Лиги чемпионов среди женщин.

Фото пользователя Facebook Эдуард Андрющенко Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко привез Кубок Лиги Чемпионов УЕФА в церковь

Кроме того, в этот момент в церкви оказался близкий родственник главы ФФУ. Как сообщает на своей страничке в Facebook Роман Синицын, справа на фото сват Андрея Павелко Александр Налекрешвили: на дочери Налекришвили женат сын Павелко.