Эксперт: финал Лиги чемпионов поможет туристическому потенциалу Киева

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Количество туристов, которые в мае 2018 года прибудут в Киев в связи с финалом Лиги чемпионов, может достичь 2,5 миллиона человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме этого, как отметил столичный глава, вскоре в Киеве откроется ряд обновленных туристических локаций. Среди них: Владимирская горка, Аллея художников, Пейзажная аллея, лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки, и обустроиться территория вокруг Андреевской церкви.

По словам Виталия Кличко, в среднем каждый турист в сутки тратит в Киеве около 150 долларов, и эти деньги — инвестиция в украинскую столицу.

Туристический потенциал города в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки це суттєва цифра для мегаполісу – 2,5 млн туристів?

— Це нереальна цифра, якщо казати про місячні відвідування. Мабуть, або мер обмовився, або не зовсім вірно ви сформулювали. Я думаю, що це річна кількість можливо, тому що нещодавно Київська міська адміністрація заявляла, що 1,5 млн туристів відвідало столицю в 2017 році.

Тому, мабуть, і ця цифра трошки завищена, тому що взята статистика просто з митного, через прикордонників, які просто фіксують, скільки людей прибуває через аеропорти, інші відвідування, пересікають кордони, саме звідти береться ця статистика, грубо кажучи.

2,5 млн туристів для Києва – це бажана цифра, скажімо так?

— Безумовно, і до неї треба довго ще йти, тому що це суттєва цифра, і це дійсно суттєвий був би вплив не тільки на доходи бюджетів різних рівнів, в тому числі і міського, але і на комфорт мешканців Києва, тому що це дуже великі цифри і, якщо стільки багато буде туристів в Києві, інфраструктура може не витримати просто-напросто.

Наскільки створено умови для перебування туристів в українській столиці, зокрема туристичні маршрути, існування пунктів інформації, навігація у місті, готелі? Перед Євро-2012 була велика проблема, але тоді її, здається, вирішили?

— На сьогоднішній день теж є невеличкі такі проблеми і, м’яко кажучи, невеличкі, але дійсно є проблеми з розміщенням гостей, саме тому УЄФА і Федерація футболу України планували і планують там різні такі механізми прийому гостей, як розпочинаючи прийом чартерних рейсів і потім кудись пересилати, перелітати літаки будуть в інші міста в аеропорти на відстій, якщо будуть такі великі потоки туристів. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день ще незрозуміло, скільки буде туристів, і тут дуже багато залежить, є такий футбольний нюанс, від того, які команди вийдуть до фіналу.

На сьогоднішній день є великий шанс того, відбудеться фінал, можливо, і навіть з двох іспанських команд. А іспанці не дуже такі сильні подорожувальники, тому що фінал Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Барселоною" відбувається в них більше чотирьох разів на рік, і вони трошки розбещені таким високим рівнем футболу.

Але якщо вийдуть до фіналу англійська команда "Манчестер Сіті" чи "Ліверпуль" або німецька команда "Баварія", "Ювентус" – італійська команда, то це буде більший, безумовно, потік туристів, які приїдуть сюди.

Кажуть, що один турист витрачає в Києві 150 доларів на добу. Мало це чи багато, якщо порівнювати зі світовими столицями?

— Чому Київ привабливий на сьогоднішній день для відвідування іноземцями? Тому що він дійсно досить дешевий в порівнянні з іншими європейськими містами.

Я маю на увазі в можливостях витрачати гроші, як би то не було, а грошова інфляція, яка в нас іде, відбувається постійно знецінення валюти, я на маю на увазі гривні, вона робить більш доступними для іноземців в порівняні з валютними цінами на інших європейських містах, послуги – і ресторани, і готелі, готелі — більш-менш в нас досить високі ціни, особливо на "Євро", тільки УЄФА вдалося протягом цього року забронювати в готелях місця по більш-менш привабливим цінам, зараз трошки підвищилися ціни на "Євро" в тих небагатьох номерах, які залишились.

Тому дійсно доходи завжди бувають, і при такій події, як фінал Ліги чемпіонів, вони залучують у міста дуже велику кількість, порівняно велику кількість гостей, відвідувачів, вболівальників, і ті, хто займаються бізнесом, завжди отримують прибуток.

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Як ми сьогодні представляємо Київ за кордоном, що про нього знають іноземці?

— Я можу сказати, що дійсно створена агенція з туризму і промоції в Київській адміністрації, приймає участь досить активно в міжнародних виставках, робить промоушн Київ.

Я хочу відмітити те, що в Києві, особливо в центральних районах, на вокзалах з’явилися вже туристичні інформаційні пункти, які мають на меті своєї роботи – розповсюдження інформації серед гостей міста і туристів про ті чи інші привабливі місця Києва, розпочинаючи від храмів, які в нас є, історичних музеїв, і закінчуючи різними атракціями, розпочинаючи від знову ж таки нічних клубів і таке інше.

А чи їдуть туристи до Києва без таких подій, як Ліга чемпіонів, наприклад, наскільки падає привабливість Києва, які тенденції на загал?

— Я можу вам сказати, що наші експерти, я маю на увазі всю Українську асоціацію туроператорів, в цьому році вперше в Україні зробили дійсно глибокий аналіз туристичних потоків як на виїзд закордон, так і до тих напрямків, тих держав, туристи з яких приїжджають до нас. І я можу сказати, що, слава богу, от за останні три роки іде постійне збільшення туристичних потоків.

В середньому з різних сторін, окрім Іспанії, але в 2017 році якось туристичний потік іспанців невеличкий, однак не зростає. Всі інші країни європейські, розпочинаючи від Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і інших, є зростання там від 6 до 10-15% в деяких випадках.

І все це показує те, що Київ стає все більш і більш привабливішим для іноземців, незважаючи навіть на ті події, які в нас відбуваються на сході країни, і тут ми повинні робити все можливе, щоб гостям сподобалось, в тому числі і фінал Ліги чемпіонів, для того, щоб вони поверталися сюди і привозили своїх друзів.

Глава общественной организации "Барви життя" Лидия Гончаренко отмечает, что утверждение детальных планов территорий Киева призвано создать видимость легальности множества жилых и торговых объектов, незаконно построенных в столице в последние годы.