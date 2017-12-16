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    Как всегда по делу. Кличко рассказал о финале Лиги чемпионов в Киеве

    (обновлено: )41013
    В комментарии журналистам мэр Киева Виталий Кличко признался, что на данном этапе Лиги чемпионов болеет за донецкий "Шахтер" и желает ему сыграть на НСК "Олимпийский" в финале турнира.
    Канал на Youtube FootballHub

    Киевский городской голова Виталий Кличко уверен, что кто бы не вышел в финал Лиги чемпионов-2017/18, который пройдет в украинской столице в мае, футбольные болельщики увидят матч высочайшего уровня. 

    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото
    Наш дивный мэр Кличко: что ни решение - чудо

    В комментарии журналистам Кличко также признался, что на данном этапе (1/8 финала ЛЧ) болеет за донецкий "Шахтер", хотя также он болеет за итальянский "Милан" и мюнхенский "Байер", хотя, вероятно, мэр имел в виду мюнхенскую "Баварию", так как ФК "Байер 04" из Леверкузене.

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    Отвечая на вопрос о своих футбольных кумирах, Кличко признался, что ему нравится Андрей Шевченко. 

    Напомним, ранее был представлен логотип финала Лиги чемпионов-2017/18 и кубки, которые получат его участники. Также сообщалось, что на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА Киев потратит 25 млн грн. 

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