Как всегда по делу. Кличко рассказал о финале Лиги чемпионов в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко уверен, что кто бы не вышел в финал Лиги чемпионов-2017/18, который пройдет в украинской столице в мае, футбольные болельщики увидят матч высочайшего уровня.

В комментарии журналистам Кличко также признался, что на данном этапе (1/8 финала ЛЧ) болеет за донецкий "Шахтер", хотя также он болеет за итальянский "Милан" и мюнхенский "Байер", хотя, вероятно, мэр имел в виду мюнхенскую "Баварию", так как ФК "Байер 04" из Леверкузене.

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Отвечая на вопрос о своих футбольных кумирах, Кличко признался, что ему нравится Андрей Шевченко.

Напомним, ранее был представлен логотип финала Лиги чемпионов-2017/18 и кубки, которые получат его участники. Также сообщалось, что на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА Киев потратит 25 млн грн.