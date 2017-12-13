Советник Кличко запатентовал езду электрички по кругу - СМИ

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Шесть лет назад киевские власти запустили столичную кольцевую электричку, которая "разгружает" метро в час пик. Уже через год на то время глава Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин запатентовал этот вид транспорта, пишет сайт "Бигус.инфо".

Фактически он запатентовал то, что "электричка движется по кольцевому маршруту". Более того, после перехода на работу в КГГА чиновник начал получать выплаты от "Киевпастранса" за этот патент.

Напомним, 2015 году "после ряда коррупционных скандалов" Кривопишин потерял должность на ЮЗЖД, однако уже в феврале 2016 мэр Киева Виталий Кличко назначил его своим советником. В 2017 "Киевпастранс" и Кривопишин заключили договор на использование действительного до 2022 года патента, что приносит чиновнику 251 тысяч гривен в год.

При этом главспец транспортного департамента КГГА Виктор Петрук считает патент недействительным ввиду отсутствия уникальности идеи, так как аналогов такой электрички по всему миру немало. Несмотря на это "Киевпастранс" проигнорировал возможность обжаловать патент в Укрпатенте или суде.

Напомним, в начале декабря первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис подал в отставку.