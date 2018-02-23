Готов ли Киев к финалу Лиги чемпионов УЕФА?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Депутаты Киевсовета не готовы выделять 25 миллионов гривен на подготовку к проведению финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве. Эти расходы были заложены в соответствующей программе "Молодежь и спорт столицы", однако для ее принятия не хватило 10 голосов.

Но парадокс в том, что мэрия заключила договор с Союзом европейских футбольных ассоциаций и обязалась провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, связанные с локациями, а также обеспечить надлежащий внешний вид города к главному футбольному событию года.

К слову, ранее в СМИ сообщалось, что в гостиницах Киева почти не осталось свободных мест на финал Лиги чемпионов.

Подробнее о том, как теперь будут выходить из неудобной ситуации столичные чиновники, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил представитель КГГА по проведению финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве Андрей Мирошниченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

На якому етапі підготовка до Ліги чемпіонів?

— Підготовка йде відповідно до планів, відповідно до плану заходів підготовки, затвердженої КМДА і Кабміном. Завтра якраз відбудеться засідання організаційного комітету міського під головуванням київського міського голови. Тому рухаємося відповідно до планів і отримуємо постійно позитивну оцінку зі сторони УЄФА.

ФФУ Кубок Лиги чемпионов-2017/18

Чи можна обійтися без цих 25 мільйонів гривень?

— По-перше, 25 мільйонів гривень вже виділено відповідно до бюджету, який було затверджено ще минулого року. Вони є. Вони виділені. Вони будуть використані якраз для організації. Питання, яке сьогодні стояло на голосуванні, це питання технічного характеру — змінити одну статтю витрат на іншу, і це пов'язано просто зі зміною шляху фінансування. Те, що сьогодні не було достатньо голосів, я думаю, що це було пов'язано тільки з невеличкою технічною помилкою в цифрах, яка дійсно вкралася в проект документа. Зараз ця помилка виправлена, і я більш ніж переконаний, що депутати повернуться до розгляду цього питання ще на цій сесії і приймуть рішення. Але в будь-якому випадку кошти в бюджеті є. І в нас ще є достатньо часу, щоб нормально підготуватися і виконати всі свої зобов'язання.

ФФУ Логотип финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве

На що ці 25 мільйонів гривень будуть витрачені?

— У першу чергу те, що випливає безпосередньо з угоди між КМДА і ФФУ, це організація святкового оформлення міста, це витрати, пов'язані з інформуванням населення, це кошти, пов'язані з організацією святкових подій, так званих офіційних заходів фіналу Ліги чемпіонів. А також на події, пов'язані з промоушеном Києва як приймаючого міста. Тому що за великим рахунком, коли ми витрачаємо такі кошти, ми чекаємо, що ці кошти принесуть нам додаткові інвестиції, додаткових туристів, додаткову увагу до нашого міста. І приклад минулого року, коли в Києві було проведено Євробачення, і ми отримали плюс 300 тисяч туристів за рік, показує, що ці вкладення — це дуже ефективні вкладення.

УНИАН Мэр Киева Виталий Кличко и президент ФФУ Андрей Павелко подписали меморандум о сотрудничестве. Мэр Киева и глава ФФУ заверили, что финал Лиги чемпионов пройдет на высоком уровне.

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Спонсорів залучає місто на подібні спортивні заходи? Наскільки охоче вкладаються?

— Ми не можемо відповідно до угоди залучати спонсорів. Тому що це подія Європейської футбольної асоціації. Вони мають офіційних спонсорів. І саме за ці кошти здійснюється безпосередня організація матчів всіх, заходів. Ми приймаємо участь тільки в додаткових заходах. І тільки в заходах, які пов'язані якраз із містом. Тобто транспорт, оформлення чи промоція.

Стосовно того, що буде зроблено, які оновлення, що цікавого побачать глядачі фінальної знаменної події?

— Взагалі зрозуміло, що для міста це така визначна подія. Ми ніколи не вирішували такого рівня транспортне завдання. Тому що, на відміну від того ж самого Євро-2012, це подія, коли в один день повинно приїхати і виїхати з міста десятки тисяч вболівальників. Для киян буде цікаво те, що ми зараз ведемо переговори, я більш, ніж переконаний, що вони будуть результативними, переговори з УЄФА про отримання права на організацію двох зон для публічного перегляду фіналу Ліги чемпіонів. Тому що ніколи ще в історії фінал Ліги чемпіонів в місті, де відбувається фінал, не проводило 100-тисячний перегляд. На відміну від того ж самого Чемпіонату Європи.

Які найбільші труднощі виникають під час організації подібних заходів?

— Кожний захід — це щось нове. В даному випадку, якщо ми говоримо про фінал Ліги чемпіонів, це дуже цікаве завдання — вирішення транспортної задачі. Оскільки нам потрібно забезпечити приліт і відліт вболівальників фактично протягом однієї доби. Тому що за три тижні тільки до матчу ми будемо розуміти, які це країни. І зрозуміло, це таке складне логістичне завдання.

Букмекеры считают главным фаворитом в Лиге чемпионов "Манчестер Сити", который в этом сезоне показывает невероятный футбол, однако не стоит делать высокие ставки на победу англичан, полагает футбольный эксперт Дмитрий Литвинов.