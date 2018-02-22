Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В среду, 21 февраля, были сыграны два завершающих матча первого круга 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых испанская "Севилья" сыграла вничью с английским "Манчестер Юнайтед", а донецкий "Шахтер" выиграл у итальянской "Ромы".

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась нулевой ничьей.

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Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист", закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Счет в матче первыми открыли гости усилиями Дженгиза Ундера на 41-ой минуте, однако уже на 52-ой минуте Ферерйра вышел один на один и сравнял счет. Вторым голом за "горняков" отметился Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.

Ответные игры команд пройдут 13 марта в Манчестере и Риме соответственно.

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Как сообщало РИА Новости Украина, перед матчем "Шахтер" — "Рома" в центре Харькова произошли столкновения между фанатами команд.