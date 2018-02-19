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    Массовая драка футболистов произошла на матче в Бразилии

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    Рефери матча между командами "Витория" и "Баия" был вынужден удалить девять игроков и досрочно прекратить встречу из-за потасовок футболистов на поле.
    Видео Soccer Highlights

    Матч чемпионата бразильского штата Баия между "Виторией" и "Баией" не был доигран из-за удаления девяти футболистов. "Витория" в воскресенье на своем поле выигрывала после первого тайма со счетом 1:0, а спустя пять минут после перерыва "Баия" восстановила равенство благодаря голу Винисиуса с пенальти.

    Празднование забитого мяча разозлило футболистов "Витории", в результате чего на поле вспыхнула потасовка, по итогам которой арбитр удалил трех игроков "Баии" и двух футболистов "Витории". Еще через несколько минут еще по одному игроку из каждой команды получили по красной карточке.

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