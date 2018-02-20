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    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных во вторник

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    Встреча "Челси" - "Барселона", прошедшая на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. В то же время немецкая "Бавария" дома разгромила турецкий "Бешикташ".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 20 февраля, были сыграны очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых футболисты английского "Челси" и испанской "Барселоны" сыграли вничью, а немецкая "Бавария" разгромила турецкий "Бешикташ".

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    Встреча "Челси" — "Барселона", прошедшая на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Виллиан (62-я минута), гостям уйти от поражения помог гол Лионеля Месси (75).

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    Поединок в Мюнхене оказался по-настоящему голевым: баварцы разгромили гостей со счетом 5:0. Дублями отметились Томас Мюллер (43-я и 66-я минуты) и Роберт Левандовский (79, 88), также отличился Кингсли Коман (53). У "Бешикташа" на 16-й минуте был удален Домагой Вида, перешедший из киевского "Динамо".

    Ответные встречи команд состоится 14 марта.

    Ознакомиться с результатами матчей 1/8 финала ЛЧ, сыгранных 13 и 14 февраля, можно здесь

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    Напомним, что донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в рамках 1/8 финала ЛЧ 21 февраля. Соперников "горняков" в домашнем поединке станет итальянская "Рома". 

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