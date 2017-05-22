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    Киев официально начал готовиться к финалу Лиги чемпионов

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    Первый заместитель председателя КГГА отметил, что Киев качественно организовал и провел Евровидение–2017, поэтому выразил надежду, что и Лига чемпионов пройдет на таком же высоком уровне.

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Киев официально начал готовиться к финалу Лиги чемпионов, запланированному на 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский", сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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    Как стало известно, об этом шла речь во время инспектирования локаций предстоящего события с участием президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, первого заместителя министра молодежи и спорта Николая Даневича и первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.

    "Сейчас мы находимся на этапе распределения обязанностей. Ожидаем завершить это до конца месяца, потом будем монетизировать наши обязанности и тщательно изучать все аспекты организации. Нам важно, чтобы каждая деталь была реализована на высшем уровне", — сказал Плис. 

    Он напомнил, что Киев качественно организовал и провел Евровидение–2017, поэтому выразил надежду, что и Лига чемпионов пройдет на таком же высоком уровне.

    Напомним, 18 мая донецкий "Шахтер" в 11 раз стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".
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