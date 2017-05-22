КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Киев официально начал готовиться к финалу Лиги чемпионов, запланированному на 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский", сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как стало известно, об этом шла речь во время инспектирования локаций предстоящего события с участием президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, первого заместителя министра молодежи и спорта Николая Даневича и первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.

"Сейчас мы находимся на этапе распределения обязанностей. Ожидаем завершить это до конца месяца, потом будем монетизировать наши обязанности и тщательно изучать все аспекты организации. Нам важно, чтобы каждая деталь была реализована на высшем уровне", — сказал Плис.

Он напомнил, что Киев качественно организовал и провел Евровидение–2017, поэтому выразил надежду, что и Лига чемпионов пройдет на таком же высоком уровне.