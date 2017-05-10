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    Лига чемпионов: "Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал

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    Игра, прошедшая в среду на стадионе "Атлетико" "Висенте Кальдерон", закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч в мадридском дерби завершился победой "Реала" - 3:0.
    Футболисты ФК Реал радуются выходу в финал Лиги чемпионов
    @realmadrid

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" по сумме двух игр против еще одного столичного клуба "Атлетико" вышел в финал Лиги чемпионов.

    Игра, прошедшая в среду вечером на стадионе "Атлетико" "Висенте Кальдерон", закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Сауля Ньигеса (12-я минута) и Антуана Гризманна (16, с пенальти) у команды Диего Симеоне "сливочные" ответили точным ударом Иско (42).

    @realmadrid
    Футболисты ФК "Реал" радуются выходу в финал Лиги чемпионов

    Первый матч, состоявшийся 2 мая на арене "Сантьяго Бернабеу", завершился победой "Реала" — 3:0.

    В финале действующий обладатель трофея "Реал" встретится с туринским "Ювентусом", который оказался сильнее "Монако". Матч пройдет 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс) и повторит финал турнира сезона-1997/98.

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