Лига чемпионов: "Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" по сумме двух игр против еще одного столичного клуба "Атлетико" вышел в финал Лиги чемпионов.

Игра, прошедшая в среду вечером на стадионе "Атлетико" "Висенте Кальдерон", закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Сауля Ньигеса (12-я минута) и Антуана Гризманна (16, с пенальти) у команды Диего Симеоне "сливочные" ответили точным ударом Иско (42).

@realmadrid Футболисты ФК "Реал" радуются выходу в финал Лиги чемпионов

Первый матч, состоявшийся 2 мая на арене "Сантьяго Бернабеу", завершился победой "Реала" — 3:0.

В финале действующий обладатель трофея "Реал" встретится с туринским "Ювентусом", который оказался сильнее "Монако". Матч пройдет 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс) и повторит финал турнира сезона-1997/98.