Хет-трик Роналду помог "Реалу" разгромить "Атлетико" в полуфинале ЛЧ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. "Реал" разгромил "Атлетико" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала". Хет-трик в составе победителей сделал Криштиану Роналду (10, 73 и 86-я минуты).

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Ответный матч состоится 10 мая на стадионе "Атлетико".

Ранее Мадридский "Реал" в дополнительное время победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Форвард "сливочных" оформил хет-трик.