УЕФА открыл дело против "Атлетико" по итогам матча ЛЧ с "Реалом"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против "Атлетико" по итогам первого полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов с "Реалом", сообщается на официальном сайте организации.

Во вторник "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" разгромил "Атлетико" со счетом 3:0.

Дело против "Атлетико" открыто в связи с причинением ущерба и массовыми беспорядками, Р-Спорт.

Инцидент будет рассмотрен УЕФА 18 мая.

Ранее сообщалось, что дисциплинарные дела открыты в отношении французского "Лиона" и турецкого "Бешикташа" по итогам первой игры 1/4 финала Лиги Европы.