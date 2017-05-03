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    Спорт

    УЕФА открыл дело против "Атлетико" по итогам матча ЛЧ с "Реалом"

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    Союз европейских футбольных ассоциаций сообщает, что дело против "Атлетико" открыто в связи с причинением ущерба и массовыми беспорядками.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против "Атлетико" по итогам первого полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов с "Реалом", сообщается на официальном сайте организации.

    Во вторник "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" разгромил "Атлетико" со счетом 3:0.

    Дело против "Атлетико" открыто в связи с причинением ущерба и массовыми беспорядками, Р-Спорт.

    Инцидент будет рассмотрен УЕФА 18 мая.

    Ранее сообщалось, что дисциплинарные дела открыты в отношении французского "Лиона" и турецкого "Бешикташа" по итогам первой игры 1/4 финала Лиги Европы.

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