Победа "Ювентуса" над "Монако" в полуфинале ЛЧ. Обзор матча

Голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон провел свой сотый матч в Лиге чемпионов. Ответная встреча команд состоится 9 мая в Турине.

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Ранее сообщалось, что "Реал" разгромил "Атлетико" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала". Хет-трик в составе победителей сделал Криштиану Роналду (10, 73 и 86-я минуты).