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    "Ювентус" vs "Порту". Все голы и лучшие моменты матча

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    "Ювентус" обыграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Порту, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса".
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    За "гостей" из Италии голы забили Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74). "Порту" с 27-й минуты играл вдесятером после удаления Алекса Теллеса, получившего две желтые карточки за две минуты. Ответная встреча пройдет в Турине 14 марта.

    Смотрите также: "Бавария" vs "Арсенал": все голы и лучшие моменты матча

    Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Арсенал", "Реал" победил "Наполи", "Пари Сен-Жермен" разгромил "Барселону", "Бенфика" победила "Боруссию".

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