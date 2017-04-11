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    Спорт

    "Ювентус" разгромил "Барселону" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

    (обновлено: )45
    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Ответный поединок пройдет в Барселоне 19 апреля.
    Игроки Ювентуса после победы над Барселоной
    @juventusfc

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Итальянский "Ювентус" разгромил испанскую "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Пауло Дибала (7-я и 22-я минуты), еще один гол забил Джорджо Кьеллини (55-я).

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    Ответный поединок пройдет в Барселоне 19 апреля.

    "Барселона" в 1/8 финала в первом матче на выезде уступила французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4, но в домашней встрече смогла победить со счетом 6:1 и вышла в следующий раунд.

    @juventusfc
    Матч 1/4 финала ЛЧ-2016/17 между "Ювентусом" и "Барселоной"

    Как сообщалось, матч "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник, 11 апреля, в Дортмунде и начаться в 21:45. Из-за взрыва встреча была перенесена на среду, начало в 19:45.

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