"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Итальянский "Ювентус" разгромил испанскую "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая во вторник вечером в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Пауло Дибала (7-я и 22-я минуты), еще один гол забил Джорджо Кьеллини (55-я).

Читайте также: Защитник "Боруссии" Бартра госпитализирован после взрыва близ автобуса

Ответный поединок пройдет в Барселоне 19 апреля.

"Барселона" в 1/8 финала в первом матче на выезде уступила французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4, но в домашней встрече смогла победить со счетом 6:1 и вышла в следующий раунд.

@juventusfc Матч 1/4 финала ЛЧ-2016/17 между "Ювентусом" и "Барселоной"

Как сообщалось, матч "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник, 11 апреля, в Дортмунде и начаться в 21:45. Из-за взрыва встреча была перенесена на среду, начало в 19:45.