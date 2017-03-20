Российский танкер-химовоз "потопил" рыболовецкое судно близ Барселоны

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Служба спасения продолжает поисково-спасательную операцию в море около порта Барселоны, где произошло столкновение российского танкера-химовоза "Мидволга-2" и испанского рыболовного судна El Fairell.

"Воздушные, морские подразделения и водолазы продолжают поиски двух рыбаков, пропавших в Барселоне после столкновения судна", — говорится в сообщении Twitter службы спасения на море.

К спасательной операции присоединились десятки рыболовных судов, находящихся в этом районе. Поисковой операции помогают хорошие погодные условия — штиль и хорошая видимость, сообщили РИА Новости в службе спасения на море.

Ранее там сообщили, что после столкновения российские моряки спасли двух из четырех членов экипажа рыболовецкого судна, которое пошло на дно. По данным испанских СМИ, среди спасенных — один из членов семьи, которой принадлежит судно, и еще один человек.

Пока не найдены два члена экипажа — сенегалец и марокканец, обоим около 30 лет. Первый проработал на El Fairell более восьми лет, марокканец приступил к работе на этом судне недавно в должности второго механика, ранее он работал на другом судне.

El Fairell затонуло в 1,5 морских милях от берега. Оно находится на глубине 150-170 метров. Как сообщает телеканал 24 Horas, водолазы не могут опуститься на такую глубину и работают на поверхности, пытаясь установить точное место затопления. Не исключено, что для поисковой операции на дно будет спущен робот.

@salvamentogob Поисково-спасательная операция возле Барселоны

Российский танкер-химовоз "Мидволга-2", предназначенный для перевозки сжиженного газа и химических продуктов, в понедельник днем покинул порт Барселоны, чтобы направиться в Александрию. В момент осуществления маневров он "наехал" на рыболовецкое судно.

Многоцелевой танкер-химовоз смешанного река-море плавания "Мидволга-2" был спущен на воду в августе 2014 года, его грузоподъемность 6290 тонн, длина 140 метров, ширина 16 метров.

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Длина El Fairell — 25 метров, ширина — 6 метров. Судно отправилось в море около пяти утра, и возвращалось в порт, когда в 14.20 по местному времени произошло столкновение.