наверх
09.03.201700:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Барселона" после крупного поражения громит "ПСЖ" и выходит в 1/4 финала ЛЧ

    (обновлено: )29
    Первая игра, прошедшая в Париже, завершилась победой "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0, однако после крупной победы на "Камп Ноу" каталонцы по сумме двух матчей пробились в четвертьфинал ЛЧ.
    Игрок ФК Барселона Луис Суарес в матче против ПСЖ
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Каталонская "Барселона" дома нанесла крупное поражение французскому клубу "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в четвертьфинал.

    Матч ПСЖ - Барселона. Видео
    GOALTIME Вконтакте
    "Пари Сен-Жермен" vs "Барселона". Все голы и лучшие моменты матча

    Игра, прошедшая в среду на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В составе "сине-гранатовых" голы забили Луис Суарес (3-я минута), Лионель Месси (50, с пенальти), Неймар (88 и 90+1, с пенальти) и Серхи Роберто (90+5). У "ПСЖ" отличились Эдинсон Кавани (62) и Левен Кюрзава (40), поразивший собственные ворота.

    Смотрите также: Рио. Прошло полгода, и олимпийские объекты полностью заброшены

    Первая игра, прошедшая в Париже, завершилась победой "Пари Сен-Жермен" (4:0). Таким образом, в четвертьфинал вышла "Барселона", одержавшая победу в двухматчевом противостоянии со счетом 6:5.

    ​Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Флаги Украины и России
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Жители Конотопа прогнали Соболева из города
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля