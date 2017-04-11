Защитник "Боруссии" Бартра госпитализирован после взрыва близ автобуса

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра получил порезы руки осколками стекла в результате взрыва около клубного автобуса; его состояние не вызывает тревоги, сообщает Marca.

Во вторник вблизи автобуса "Боруссии" произошел взрыв. Взрыв произошел, когда автобус с командой следовал на домашнюю четвертьфинальную встречу Лиги чемпионов с "Монако" в 10 км от стадиона "Боруссии". СМИ сообщили о трех сработавших взрывных устройствах.

@marca Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра

Бартра был госпитализирован.

Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке, в свою очередь, заявил, что все футболисты дортмундской "Боруссии" находятся в шоке после ЧП.

"Была совершена атака на автобус команды. Вся команда находится в шоке. Такие события не выходят из головы. Я надеюсь, что команда будет способна в такой ситуации выглядеть конкурентоспособной в завтрашнем матче", — цитирует Ватцке Bild.

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Матч "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45. Из-за взрыва встреча была перенесена на среду, начало в 19:45.