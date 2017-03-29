"Образец с точки зрения поведения". "Барселона" вступилась за Месси

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Барселона" удивлен решением ФИФА дисквалифицировать нападающего "сине-гранатовых" и сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре официальные игры в составе национальной команды.

Сборная Аргентины в четверг в Буэнос-Айресе обыграла команду Чили со счетом 1:0. Позже ФИФА направила в Ассоциацию футбола Аргентины письмо о "возможной вербальной агрессии" в адрес арбитра со стороны Месси, который использовал "оскорбительные, грубые и неприличные" выражения. AFA ответила, что не нашла достаточных доказательств вины Месси, однако ФИФА запросила дополнительную информацию у арбитров встречи, но те также ответили, что не слышали от Месси оскорблений в адрес судей. В итоги Месси был признан виновным в нарушении 57 статьи дисциплинарного кодекса ФИФА ("Оскорбительное поведение и fair play"). Он также оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

"Футбольный клуб "Барселона" выражает свое удивление и возмущение решением дисциплинарного комитета ФИФА дисквалифицировать Месси. Клуб считает, что четырехматчевая дисквалификация несправедлива и совершенно несоразмерна. "Барселона" хотела бы выразить свою поддержку Месси, который является образцом с точки зрения поведения как на поле, так и вне его", — говорится в заявлении на официальном сайте каталонского клуба.

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Месси пропустил выездную встречу аргентинцев с командой Боливии в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, его клуб уступил со счетом 0:2. Форвард сможет вернуться в состав команды к ее заключительному матчу квалификации ЧМ со сборной Эквадора 10 октября.