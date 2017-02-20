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    Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Леганесом"

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Лионель Месси (4-я минута, 90-я - пенальти). В составе "Леганеса" гол забил Унаи Лопес (71).
    Лионель Месси. Архивное фото
    REUTERS Susana Vera

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. "Барселона" одержала победу над "Леганесом" в матче 23-го тура чемпионата Испании.

    Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Лионель Месси (4-я минута, 90-я — пенальти). В составе "Леганеса" гол забил Унаи Лопес (71).

    Матч с "Леганесом" стал для полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесты 400-м в чемпионатах Испании.

    Ранее сообщалось, что футболисты "Севильи" на своем поле обыграли команду "Эйбар" в 23-м туре чемпионата Испании по футболу. Субботний матч в Севилье завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. "Севилья" набрала 49 очков после 23 туров и вышла на второе место в турнирной таблице, сместив "Барселону", в активе которой 48 очков после 22 туров.

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