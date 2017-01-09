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Месси и другие игроки "Барселоны" пропустят гала-вечер ФИФА The Best Awards

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Сообщается, что игроки, приглашенные на гала-вечер ФИФА The Best Awards, пропустят церемонию в Цюрихе, так как будут готовится к матчу с "Атлетиком".
Церемония вручения Золотого мяча-2015
REUTERS Arnd Wiegmann

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Мессии и остальные футболисты "Барселоны", приглашенные на гала-вечер ФИФА The Best Awards, пропустят церемонию в Цюрихе, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Уникальные кадры игры юного Месси. Видео
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Уникальные кадры игры юного Месси

Сообщается, что Месси, нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн — номинанты на приз лучшего футболиста года по версии ФИФА.

"Определив подготовку к матчу с "Атлетиком" в среду приоритетной целью, руководство "Барселоны" приняло решение, что игроки, приглашенные на гала-вечер ФИФА, который пройдет в понедельник в Цюрихе, не поедут в Швейцарию на церемонию. В делегацию клуба войдут президент Хосеп Мария Бартомеу, спортивный вице-президент Жорди Местре, директор Сильвио Элиас, генеральный директор Оскар Грау, Альберт Солер, Роберт Фернандес и Рауль Санлеи", — говорится в заявлении клуба, сообщает Р-Спорт.

"Барселона" благодарит ФИФА, ее президента Джанни Инфантино и все руководство за помощь в организации возможности принять участие в сегодняшнем гала-вечере", — отмечается в тексте.

"Барселона" в среду примет "Атлетик" в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Первая встреча этих команд, прошедшая 5 января в Бильбао, закончилась поражением "сине-гранатовых" со счетом 1:2.

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