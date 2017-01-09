Гол Месси спас "Барселону" от поражения в матче с "Вильярреалом"

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. "Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью в матче чемпионата Испании. Игра, состоявшаяся в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне на 49-й минуте у хозяев каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси на 90-й.

Команда Франа Эскрибы заканчивала матч вдесятером: на 94-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Хауме Коста, сообщает Р-Спорт.

ФК "Барселона", набравшая 35 очков, занимает третье место в чемпионате, отставая на пять баллов от лидирующего в турнирной таблице мадридского "Реала".

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу готов предложить аргентинскому футболисту Лионелю Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон.