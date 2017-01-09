Супергол Месси в матче с "Вильярреалом"

Команда Франа Эскрибы заканчивала матч вдесятером: на 94-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Хауме Коста. ФК "Барселона", набравшая 35 очков, занимает третье место в чемпионате, отставая на пять баллов от лидирующего в турнирной таблице мадридского "Реала".

Смотрите также: Уникальные кадры игры юного Месси

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу готов предложить аргентинскому футболисту Лионелю Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон.