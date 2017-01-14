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"Барселона" уволила директора клуба за комментарий о Месси

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Пере Гратакос заявил, что "Месси не был бы так хорош без партнеров по команде". Эту позицию не разделил исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер.
Лионель Месси. Архивное фото
REUTERS Susana Vera

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Испанский футбольный клуб "Барселона" уволил Пере Гратакоса с поста директора, отвечающего за отношения с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF). Причиной стал его комментарий о лидере каталонцев Лионеле Месси, сообщается на официальном сайте ФК.

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Ранее Гратакос заявил, что "Месси не был бы так хорош без партнеров по команде". "Барселона" сообщила, что мнение Гратакоса не совпадает с позицией клуба.

Решение об увольнении Гратакоса принял исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер, сообщает Р-Спорт.

Гратакос после увольнения продолжит работать над другими проектами, связанными с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил о готовности предложить аргентинскому футболисту Лионелю Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон.

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