"Барселона" уволила директора клуба за комментарий о Месси

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Испанский футбольный клуб "Барселона" уволил Пере Гратакоса с поста директора, отвечающего за отношения с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF). Причиной стал его комментарий о лидере каталонцев Лионеле Месси, сообщается на официальном сайте ФК.

Ранее Гратакос заявил, что "Месси не был бы так хорош без партнеров по команде". "Барселона" сообщила, что мнение Гратакоса не совпадает с позицией клуба.

Решение об увольнении Гратакоса принял исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер, сообщает Р-Спорт.

Гратакос после увольнения продолжит работать над другими проектами, связанными с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил о готовности предложить аргентинскому футболисту Лионелю Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон.