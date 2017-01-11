В Буэнос-Айресе вандалы разрушили статую Лионеля Месси

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные разрушили статую нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленную в Буэнос-Айресе, сообщает Р-Спорт со ссылкой на ESPN.

"Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению", – говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.

Бронзовая фигура была установлена летом прошлого года в рамках кампании "Не уходи" и направлена на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины.

Она находилась на алее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов.

twitter.com/golazoargentino Разрушенная статуя Лионеля Месси в Буэнос-Айресе

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил о готовности предложить аргентинскому футболисту Лионелю Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон.