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В Буэнос-Айресе вандалы разрушили статую Лионеля Месси

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Кто разрушил статую нападающего "Барселоны", установленную минувшим летом, неизвестно. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению, сообщили власти Буэнос-Айреса.
Футболист Лионель Месси
REUTERS Albert Gea Livepic

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные разрушили статую нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленную в Буэнос-Айресе, сообщает Р-Спорт со ссылкой на ESPN.

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"Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению", – говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.

Бронзовая фигура была установлена летом прошлого года в рамках кампании "Не уходи" и направлена на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины.

Она находилась на алее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов.

twitter.com/golazoargentino
Разрушенная статуя Лионеля Месси в Буэнос-Айресе

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил о готовности предложить аргентинскому футболисту Лионелю Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон.

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