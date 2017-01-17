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    "Манчестер Сити" готов купить Месси за 115 млн евро - СМИ

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    Как сообщает издание The Sun, официального предложения британцы пока не сделали, но в ходе переговоров представители "горожан" подтвердили, что готовы заплатить такую сумму.
    Лионель Месси получил Золотой мяч ФИФА
    REUTERS Ruben Sprich

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Манчестер Сити" готов потратить 115 миллионов евро на приобретение нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

    Отмечается, что официального предложения британцы пока не сделали, но в ходе переговоров представители "горожан" подтвердили, что готовы заплатить такую сумму за 29-летнего форварда.

    Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил о готовности предложить аргентинскому футболисту Лионелю Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон.

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