"Севилья" обыграла "Эйбар" и обошла по очкам "Барселону" в чемпионате Испании

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Футболисты "Севильи" на своем поле обыграли команду "Эйбар" в 23-м туре чемпионата Испании по футболу. Субботний матч в Севилье завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили Пабло Сарабия (30-я минута) и Витоло (90).

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"Севилья" набрала 49 очков после 23 туров и вышла на второе место в турнирной таблице, сместив "Барселону", в активе которой 48 очков после 22 туров.

В следующем туре "Севилья" сыграет 25 февраля на выезде против "Бетиса", "Эйбар" в этот же день примет "Малагу".

Ранее сообщалось, что футболисты донецкого "Шахтера" победили испанскую "Сельту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук, поразивший ворота соперника на 26-ой минуте.