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    Месси дисквалифицировали на четыре матча сборной Аргентины

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    Лионель Месси признан виновным в нарушении 57 статьи дисциплинарного кодекса ФИФА, а также оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков. Он сможет вернуться в национальную сборную 10 октября.
    Футболист Лионель Месси
    REUTERS Albert Gea Livepic

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре официальные игры в составе национальной команды, причиной стало оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Чили, сообщается на официальном сайте ФИФА.

    Супергол Месси в матче с Вильярреалом. Видео
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    Супергол Месси в матче с "Вильярреалом"

    Месси признан виновным в нарушении 57 статьи дисциплинарного кодекса ФИФА ("Оскорбительное поведение и fair play"). Он также оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков, сообщает Р-Спорт.

    Форвард "Барселоны" сможет вернуться в состав национальной команды к ее заключительному матчу квалификации со сборной Эквадора 10 октября.

    Сборная Аргентины в четверг в Буэнос-Айресе обыграла команду Чили в рамках отбора ЧМ-2018 со счетом 1:0. Позже ФИФА направила в Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) письмо о "возможной вербальной агрессии" в адрес арбитра со стороны Месси, который использовал "оскорбительные, грубые и неприличные" выражения.

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    Как сообщала испанская Marca, ФИФА также запросила дополнительную информацию у арбитров встречи, которые также ответили, что не слышали от Месси оскорблений в адрес судей.

    В январе сообщалось, что футбольный клуб "Манчестер Сити" готов потратить 115 миллионов евро на приобретение Лионеля Месси.

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