"Боруссия" подтвердила перенос матча ЛЧ с "Монако" на среду

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Дортмундская "Боруссия" подтвердила перенос со вторника на среду матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" из-за взрыва у автобуса команды.

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Ранее стало известно, что возле автобуса дортмундской команды произошло три взрыва. В результате инцидента пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, который был доставлен в больницу. Игра должна была состояться во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45.

"Матч "Боруссии" с "Монако" был отменен. Новая дата – среда, 12 апреля, 18:45 (19:45 по Киеву). Билеты действительны", — говорится в сообщении в официальном аккаунте "Боруссии" в Twitter.

— Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.

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