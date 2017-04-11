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    Фотоленты

    На месте мощного взрыва в турецком Диярбакыре

    (обновлено: )87
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/RudawEnglish
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/RudawEnglish
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/RudawEnglish
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/RudawEnglish
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/RudawEnglish
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    REUTERS /REUTERS TV
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    REUTERS REUTERS TV
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/RudawTurkce
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/abu_nighty2
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/abu_nighty2
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/abu_nighty2
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/metesohtaoglu
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/metesohtaoglu
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
    twitter.com/metesohtaoglu

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    В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв

    В центральном районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции произошел мощный взрыв, по меньшей мере пострадали десять человек, сообщает телеканал NTV во вторник.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
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    Стокгольм, Париж, Лондон. Теракты в Европе последнего времени

    Взрыв произошел в 10.45 по Киеву рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом. Инцидент произошел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание, в котором находилась ремонтная мастерская, частично обрушилось. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

    В качестве одной из причин ЧП называется взрыв газового баллона, однако полиция рассматривает все версии, в том числе теракт. Официального заявления пока нет.

    Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением.

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