На месте мощного взрыва в турецком Диярбакыре

В центральном районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции произошел мощный взрыв, по меньшей мере пострадали десять человек, сообщает телеканал NTV во вторник.

Взрыв произошел в 10.45 по Киеву рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом. Инцидент произошел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание, в котором находилась ремонтная мастерская, частично обрушилось. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

В качестве одной из причин ЧП называется взрыв газового баллона, однако полиция рассматривает все версии, в том числе теракт. Официального заявления пока нет.

Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением.