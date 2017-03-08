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    "Боруссия" разгромила "Бенфику" и вышла в 1/4 финала ЛЧ

    (обновлено: )21
    Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Соперник немецкого клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Футболисты дортмундской Боруссии празднуют победу над Бенфикой
    @BVB

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле разгромили лиссабонскую "Бенфику" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в следующую стадию турнира.

    ​Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (4-я, 61-я и 85-я минуты), еще один гол забил Кристиан Пулишич (59).

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    Первая игра, прошедшая в Лиссабоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу "Бенфики".

    Соперник немецкого клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

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