"Боруссия" разгромила "Бенфику" и вышла в 1/4 финала ЛЧ

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле разгромили лиссабонскую "Бенфику" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в следующую стадию турнира.

​Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (4-я, 61-я и 85-я минуты), еще один гол забил Кристиан Пулишич (59).

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Первая игра, прошедшая в Лиссабоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу "Бенфики".

Соперник немецкого клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.