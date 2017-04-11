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    Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса "Боруссии" – СМИ

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    По информации полиции, три взрывных устройства сработали вблизи автобуса дортмундской "Боруссии" перед домашним матчем футбольной Лиги чемпионов с "Монако".
    Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса Боруссии
    @BILD

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса дортмундской "Боруссии" перед домашним матчем футбольной Лиги чемпионов с "Монако", сообщает Bild со ссылкой на полицию.

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    Матч "Боруссии" с "Монако" должен пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45.

    Ранее стало известно, что встреча может быть отменена из-за взрыва рядом с автобусом дортмундской команды. В результате инцидента пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, который был доставлен в больницу.

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