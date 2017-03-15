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    Спорт

    "Ювентус" обеспечил себе выход в 1/4 финала ЛЧ, дважды победив "Порту"

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    Ответная встреча, состоявшейся во вторник вечером в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
    Матч Ювентус - Порту
    @juventusfc

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Туринский "Ювентус" победил португальский "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд престижного турнира.

    Ответная встреча, состоявшейся во вторник вечером в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол с пенальти на 42-й минуте забил Пауло Дибала. В моменте с назначением 11-метрового красную карточку за игру руками в своей штрафной получил защитник "Порту" Макси Перейра.

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    Первая встреча команд, прошедшая 22 февраля в Порту, также завершилась победой "Ювентуса" — 2:0.

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

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