"Ювентус" обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Игроки "Ювентуса" обыграли "Милан" в четвертьфинальном матче Кубка Италии, сообщает Р-Спорт.

Встреча, прошедшая в Турине в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу "старой синьоры". У "Ювентуса" забили Пауло Дибала (10-я минута) и Миралем Пьянич (21). У "Милана" отличился Карлос Бакка (53). На 54-й минуте у миланцев за вторую желтую карточку с поля был удален Мануэль Локателли.

"Ювентус" вышел в полуфинал турнира, где сыграет с "Наполи", во вторник обыгравшим "Фиорентину". Полуфинальная стадия будет состоять из двух матчей. Первые игры пройдут 1 марта, вторые – 5 апреля.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов. В итоге киевское "Динамо" заняло 21-е место, а донецкий "Шахтер" — 26-е. Составители таблицы отдавали командам за каждую победу 2 очка, а за ничью — 1.

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