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    "Ювентус" обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии

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    Сообщается, что матч состоялся в Турине в среду и закончился со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса" благодаря голам от Пауло Дибала (10-я минута) и Миралема Пьянича (21).
    Ювентус
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Игроки "Ювентуса" обыграли "Милан" в четвертьфинальном матче Кубка Италии, сообщает Р-Спорт.

    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

    Встреча, прошедшая в Турине в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу "старой синьоры". У "Ювентуса" забили Пауло Дибала (10-я минута) и Миралем Пьянич (21). У "Милана" отличился Карлос Бакка (53). На 54-й минуте у миланцев за вторую желтую карточку с поля был удален Мануэль Локателли.

    "Ювентус" вышел в полуфинал турнира, где сыграет с "Наполи", во вторник обыгравшим "Фиорентину". Полуфинальная стадия будет состоять из двух матчей. Первые игры пройдут 1 марта, вторые – 5 апреля.

    Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов. В итоге киевское "Динамо" заняло 21-е место, а донецкий "Шахтер" — 26-е. Составители таблицы отдавали командам за каждую победу 2 очка, а за ничью — 1.

    Смотрите также: Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

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