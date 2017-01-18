"Динамовец" Цыганков признан лучшим молодым футболистом Украины

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков по итогам 2016 года признан лучшим футболистом в возрасте до 19 лет.

Голосование состоялось в рамках проекта "Золотой талант". В голосовании принимали участие футбольные эксперты, среди которых тренеры и журналисты, передает goldtalant.com.ua.

Цыганков был упомянут в 166 из 177 анкет. В 125 анкетах его поставили на первое место. В сумме хавбек набрал 441 балл + 30 бонусных очков.

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В тройку также вошли игроки "Днепра" Андрей Лунин и Денис Баланюк.

В первой половине сезона Премьер-лиги Цыганков провел за "Динамо" 10 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, лучшим футболистом Украины по итогам прошлого года был признан лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко.