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Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

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Международная федерация футбола (ФИФА) признала обладателя "Золотого мяча" форварда "Реала" Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года.
Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Р-Спорт.

Роналду снялся в пародии на фильм Один дома
MEO/youtube
Криштиану Роналду снялся в пародии на фильм "Один дома"

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в символическую команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро мадридскому "Реалу" за трансфер форварда Криштиану Роналду, а самому португальцу — годовую зарплату, превышающую 100 миллионов евро.

Роналду в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил форварда мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна и аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси.

В декабре 31-летний нападающий стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого французским журналом France Football лучшему футболисту года.

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