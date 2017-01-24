Киевское "Динамо" в сводной таблице ЛЧ обошло "Шахтер" на пять позиций

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов. В итоге киевское "Динамо" заняло 21-е место, а донецкий "Шахтер" — 26-е, сообщается в Twitter УЕФА. Составители таблицы отдавали командам за каждую победу 2 очка, а за ничью — 1.

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На счету "Динамо" за все годы выступлений в турнире 29 побед, 27 ничьих и 53 поражения — 85 очков, у "Шахтера" — 26 побед, 13 ничьих и 35 поражений — 65 баллов.

Лучшей командой в истории ЛЧ является мадридский "Реал", который на 5 очков опережает своего извечного соперника "Барселону". В 10-ку лучших также входят "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ювентус", "Милан", "Челси", "Порту" и "Лион".

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 января 2017 г.

​​Напомним, в понедельник, 16 января, делегация киевского "Динамо" отправилась чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" в Испанию на первый тренировочный сбор.