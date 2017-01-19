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    Андрей Воронин возглавил немецкий футбольный клуб

    (обновлено: )37
    На посту главного тренера клуба региональной лиги Германии "Бюдерих" бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин сменит уволенного ранее Дирка Хаусвальда.
    Андрей Воронин
    RIA News Алексей Беликов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Экс-форвард сборной Украины, английского "Ливерпуля" и немецкого "Байера" Андрей Воронин возглавил клуб региональной лиги Германии "Бюдерих", сообщает iSport со ссылкой на пресс-службу ФК.

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    На посту главного тренера 37-летний специалист сменит уволенного ранее Дирка Хаусвальда.

    Как отмечается, Воронин проживает в Бюдерихе (пригород Дюссельдорфа), а его сын тренируется в детской футбольной школе клуба.

    "Бюдерих" является любительским клубом и сейчас располагается на седьмой строчке турнирной таблицы своей лиги.

    За свою карьеру футболист выступал в немецких клубах "Майнц", "Боруссия" (Менхенгладбах), "Кельн", "Байер", "Герта" и "Фортуна", а также примерял майку английского "Ливерпуля". Также Воронин с перерывом выступал (с 2010-го по 2014 год) в составе московского "Динамо". За сборную Украины форвард провел 74 игры, забив восемь мячей.

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