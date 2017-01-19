Андрей Воронин возглавил немецкий футбольный клуб

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Экс-форвард сборной Украины, английского "Ливерпуля" и немецкого "Байера" Андрей Воронин возглавил клуб региональной лиги Германии "Бюдерих", сообщает iSport со ссылкой на пресс-службу ФК.

На посту главного тренера 37-летний специалист сменит уволенного ранее Дирка Хаусвальда.

Как отмечается, Воронин проживает в Бюдерихе (пригород Дюссельдорфа), а его сын тренируется в детской футбольной школе клуба.

"Бюдерих" является любительским клубом и сейчас располагается на седьмой строчке турнирной таблицы своей лиги.

За свою карьеру футболист выступал в немецких клубах "Майнц", "Боруссия" (Менхенгладбах), "Кельн", "Байер", "Герта" и "Фортуна", а также примерял майку английского "Ливерпуля". Также Воронин с перерывом выступал (с 2010-го по 2014 год) в составе московского "Динамо". За сборную Украины форвард провел 74 игры, забив восемь мячей.